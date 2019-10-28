2019-10-28T03:20:41+03:00
Общество

Октябрь продолжает удивлять – в Приморье до +17

Вместо снега на территории края ожидаются дожди
Милана СОКОЛ
Поделиться:
В Приморье тепло, но возможны дождиВ Приморье тепло, но возможны дождиФото: Милана СОКОЛ
Изменить размер текста:

Необычно теплая погода, установившаяся в Приморье в конце октября, продолжает радовать местных жителей. По прогнозам синоптиков, в крае сегодня ожидается до +17°C. Днем на территории региона местами возможен дождь, сообщает «КП»-Владивосток» со ссылкой на «Примпогоду».

В Приморье погода 28 октября зависит от поля повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, возможны осадки, воздух прогреется до +12...+17°C. В столице Дальнего Востока небольшой дождь ожидается к вечеру. Вероятность выпадения осадков – 60%. Ветер южный, слабый до умеренного, со второй половины дня стянет сильным. Температура воздуха +12...+14°C.

Теплая погода сегодня ожидается в Уссурийске, столбики термометров там поднимутся до 15 –17°C со знаком «плюс». Южный, слабый до умеренного ветер во второй половине дня изменится на сильный. В городе переменная облачность, без осадков.

Слабый дождь ожидается в вечернее время в приморской Находке. Ветер восточный, юго-восточный слабый до умеренного, днем умеренный. Воздух прогреется +14...+16°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поймали за одно преступление, а он признался в трех – во Владивостоке задержали молодого грабителя
Ужас, хорошо детей не было: приморский водитель протаранил столб рядом со школой
Дождались: во Владивостоке начинается отопительный сезон
Несколько тысяч приморцев останутся без электричества
Смертельный удар в спину: владивостокский Отелло ответит в суде за убийство соперника
Приморье потратит 50 миллионов рублей на новогодние подарки для детей
«Надежных попутчиков по жизни»: Олег Кожемяко поздравил работников автомобильного транспорта с профессиональным праздником
Парень из Уссурийска нашел телефон и теперь может лишиться свободы на 6 лет
Букет из воблы подарили благодарные зрители Настасье Самбурской во Владивостоке
Сладкой парочке, которая занималась развратом в самолете «Москва-Владивосток, грозит до 15 суток ареста
Погода во Владивостоке на 27 октября 2019 года: утром до +3 градусов, без осадков
Раскрылась тайна военного самолета, якобы приземлившегося на трассе в Приморье
Виновник аварии отказался дышать в алкотестер: «Лексус» выехал на встречку и столкнулся с «Рэндж Ровером» в Приморье