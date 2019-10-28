Октябрь продолжает удивлять – в Приморье до +17
Необычно теплая погода, установившаяся в Приморье в конце октября, продолжает радовать местных жителей. По прогнозам синоптиков, в крае сегодня ожидается до +17°C. Днем на территории региона местами возможен дождь, сообщает «КП»-Владивосток» со ссылкой на «Примпогоду».
В Приморье погода 28 октября зависит от поля повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, возможны осадки, воздух прогреется до +12...+17°C. В столице Дальнего Востока небольшой дождь ожидается к вечеру. Вероятность выпадения осадков – 60%. Ветер южный, слабый до умеренного, со второй половины дня стянет сильным. Температура воздуха +12...+14°C.
Теплая погода сегодня ожидается в Уссурийске, столбики термометров там поднимутся до 15 –17°C со знаком «плюс». Южный, слабый до умеренного ветер во второй половине дня изменится на сильный. В городе переменная облачность, без осадков.
Слабый дождь ожидается в вечернее время в приморской Находке. Ветер восточный, юго-восточный слабый до умеренного, днем умеренный. Воздух прогреется +14...+16°C.
ИСТОЧНИК KP.RU