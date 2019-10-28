В Приморье за врачебную ошибку серьезного наказали травматолога-ортопеда

СЕГОДНЯ 05:00 2019-10-28T06:43:46+03:00

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Медицинского работника военно-морского клинического госпиталя Владивостока признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, врач неправильно выполнил блокаду межреберного нерва и проткнул пациенту полость легкого, сообщает «КП»-Владивосток».

Происшествие случилось в мае 2019 года. По сообщению Следственного управления СКР РФ по Тихоокеанскому флоту, служащий Иван Раин неправильно выполнил блокаду межреберного нерва пациенту. Врач травматолог-ортопед федерального государственного казенного учреждения «1477 Военно-морской клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации попал иглой в плевральную полость левого легкого. Впоследствии у пациента развился пневмоторакс (скопление воздуха или газов в плевральной полости), что считается причинением тяжкого вреда здоровью.

Доказательства, собранные по делу, Владивостокский гарнизонный суд счел убедительными и назначил врачу наказание – ограничение свободы на 1 год 10 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU