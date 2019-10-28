2019-10-28T06:43:46+03:00
Общество

В Приморье за врачебную ошибку серьезного наказали травматолога-ортопеда

Врач проткнул полость легкого пациенту во Владивостоке
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Пациент пострадал из-за врачебной ошибкиПациент пострадал из-за врачебной ошибкиФото: Милана СОКОЛ
Изменить размер текста:

Медицинского работника военно-морского клинического госпиталя Владивостока признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, врач неправильно выполнил блокаду межреберного нерва и проткнул пациенту полость легкого, сообщает «КП»-Владивосток».

Происшествие случилось в мае 2019 года. По сообщению Следственного управления СКР РФ по Тихоокеанскому флоту, служащий Иван Раин неправильно выполнил блокаду межреберного нерва пациенту. Врач травматолог-ортопед федерального государственного казенного учреждения «1477 Военно-морской клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации попал иглой в плевральную полость левого легкого. Впоследствии у пациента развился пневмоторакс (скопление воздуха или газов в плевральной полости), что считается причинением тяжкого вреда здоровью.

Доказательства, собранные по делу, Владивостокский гарнизонный суд счел убедительными и назначил врачу наказание – ограничение свободы на 1 год 10 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шерше ля фам: мертвого мужчину с пробитой головой нашли спустя две недели после убийства во Владивостоке
Бизнесвумен из Владивостока задолжала пять миллионов рублей и лишилась иномарки
От Владивостока до Большого Камня – за час: участок новой скоростной трассы откроют в этом году
Четыре рыбака на моторной лодке без вести пропали в заливе Приморья
Прощание с Юрием Серебряковым пройдет в Марфо-Мариинском женском монастыре Владивостока
Поймали за одно преступление, а он признался в трех – во Владивостоке задержали молодого грабителя
Октябрь продолжает удивлять – в Приморье до +17
Ужас, хорошо детей не было: приморский водитель протаранил столб рядом со школой
Дождались: во Владивостоке начинается отопительный сезон
Несколько тысяч приморцев останутся без электричества
Смертельный удар в спину: владивостокский Отелло ответит в суде за убийство соперника
Приморье потратит 50 миллионов рублей на новогодние подарки для детей
«Надежных попутчиков по жизни»: Олег Кожемяко поздравил работников автомобильного транспорта с профессиональным праздником
Парень из Уссурийска нашел телефон и теперь может лишиться свободы на 6 лет
Букет из воблы подарили благодарные зрители Настасье Самбурской во Владивостоке
Сладкой парочке, которая занималась развратом в самолете «Москва-Владивосток, грозит до 15 суток ареста
Погода во Владивостоке на 27 октября 2019 года: утром до +3 градусов, без осадков
Раскрылась тайна военного самолета, якобы приземлившегося на трассе в Приморье
Виновник аварии отказался дышать в алкотестер: «Лексус» выехал на встречку и столкнулся с «Рэндж Ровером» в Приморье