От Владивостока до Большого Камня – за час: участок новой скоростной трассы откроют в этом году

СЕГОДНЯ 05:38 2019-10-28T05:38:59+03:00

Полностью участок от Артема до Царевки планируют сдать уже в 2021 году.Фото: пресс-служба АПК.

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Накануне Олег Кожемяко проверил, как обстоят дела со строительством скоростной автомобильной дороги Владивосток - Находка - Порт Восточный. По информации пресс-службы АПК, движение по одному из участков трассы откроют уже в этом году.

Сейчас ведется второй этап строительства дороги - участок от Артема до Царевки протяженностью 25 километров. Планируют сдать объект уже в 2021 году. Здесь будут три развязки, эстакада длинной больше километра, 28 мостов и путепроводов. К слову, по путепроводу на развязке Артем - бухта Муравьиная - Находка и можно будет проехать уже в этом году.

- В настоящее время ведем работы по объединению балок пролетных строений, установке цоколей барьерного ограждения и устройству деформационных швов. При благоприятных погодных условиях через месяц-полтора можно будет открыть две полосы в сторону игорной зоны, – рассказывает Роман Лисицын, начальник участка искусственных сооружений ООО «Трансстроймеханизация».

Губернатор Приморья высоко оценил работу дорожников, отметив, что строиться все на совесть. Возможно, это потому что многие из Находки и заинтересованы в качестве дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU