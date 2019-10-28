Шерше ля фам: мертвого мужчину с пробитой головой нашли спустя две недели после убийства во Владивостоке

СЕГОДНЯ 07:18 2019-10-28T07:18:10+03:00

Ей уже предъявили обвинение по статье и заключили под стражу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В минувшую пятницу в квартире дома по Хабаровской улице нашли тело 65-летнего мужчины с пробитой головой. На место выехали следователи, чтобы разобраться в обстоятельствах произошедшего. Оперативники выяснили, что к преступлению причастна 30-летняя женщина, которая две недели назад выпивала вместе с убитым.

Во время застолья между ними вспыхнула ссора. В итоге знакомая схватила палку и пробила ею голову мужчины. Тот скончался на месте. Чтобы избежать наказания, женщина скрылась с места преступления, но все же оказалась в руках правоохранителей.

- Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)- сказали в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

В ведомстве также отметили, что по ходатайству следствия женщину заключили под стражу. Ей уже предъявили обвинение по статье.

ИСТОЧНИК KP.RU