В эфире блондины: «Комсомольская правда - Владивосток» стала героем кулинарной телепередачи
Труженики медиахолдинга «Комсомольская правда - Владивосток» попали в телевизор. Она – длинноволосая красавица, он – яркий блондин, и оба они молодые профессионалы в своем деле. Ксения Кубекина, проект-менеджер медиахолдинга и радиоведущий Алексей Самуськов поделились интересными рецептами на передаче и приготовили блюдо из курицы.
Для всех тех, кто заботится о своем здоровье и фигуре есть приятная новость – блюдо ПП. Вместе с курицей они подали необычный салат с авокадо, который удивит даже самого искушенного кулинара.
Если вы пропустили эфир телепередачи, не отчаивайтесь, он сохранен, и его можно пересматривать бесконечное количество раз. Приятного вам просмотра и, конечно же, приятного аппетита.
ОТВедай. Выпуск от 26.10.2019.
ИСТОЧНИК KP.RU