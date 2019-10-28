2019-10-28T09:20:06+03:00
Общество

В эфире блондины: «Комсомольская правда - Владивосток» стала героем кулинарной телепередачи

Работники медиахолдинга приготовили курицу по особому рецепту и необычный салат с авокадо [видео]
Кристина ГРИН
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Приятного вам просмотра и, конечно же, приятного аппетита. Надеемся, наши рецепты придутся вам по вкусу.Приятного вам просмотра и, конечно же, приятного аппетита. Надеемся, наши рецепты придутся вам по вкусу.
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Труженики медиахолдинга «Комсомольская правда - Владивосток» попали в телевизор. Она – длинноволосая красавица, он – яркий блондин, и оба они молодые профессионалы в своем деле. Ксения Кубекина, проект-менеджер медиахолдинга и радиоведущий Алексей Самуськов поделились интересными рецептами на передаче и приготовили блюдо из курицы.

Для всех тех, кто заботится о своем здоровье и фигуре есть приятная новость – блюдо ПП. Вместе с курицей они подали необычный салат с авокадо, который удивит даже самого искушенного кулинара.

Если вы пропустили эфир телепередачи, не отчаивайтесь, он сохранен, и его можно пересматривать бесконечное количество раз. Приятного вам просмотра и, конечно же, приятного аппетита.

ОТВедай. Выпуск от 26.10.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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