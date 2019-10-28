2019-10-28T09:28:26+03:00
Общество

Зачем платить больше? Для жителей Приморского края снизили стоимость сахара

За килограмм сладкого песка предлагают отдать всего 40 рублей
Кристина ГРИН
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Стоимость других социально значимых продуктов осталась прежней.Стоимость других социально значимых продуктов осталась прежней.Фото: Алина ТЕМНИКОВА
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Единую цену на сахар установили в нескольких сетевых супермаркетах Приморского края. Цены на социально значимые продукты по-прежнему остаются доступными, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу АПК.

В супермаркетах «Реми», «Михайловский» и «Фреш 25» за килограмм сахара вам придется заплатить 40 рублей. Именно в этих продуктовых установили единую цену за этот вид товара.

- Сейчас килограмм сахара в этих магазинах можно приобрести за 39,9 рубля, - отмечают в департаменте лицензирования и торговли Приморья.

Более того, стоимость других социально значимых продуктов осталась прежней. Курица стоит 110 рублей, молоко – 50 рублей, свинина – 199 рублей, яйца – 67, 5 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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