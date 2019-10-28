Зачем платить больше? Для жителей Приморского края снизили стоимость сахара
Единую цену на сахар установили в нескольких сетевых супермаркетах Приморского края. Цены на социально значимые продукты по-прежнему остаются доступными, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу АПК.
В супермаркетах «Реми», «Михайловский» и «Фреш 25» за килограмм сахара вам придется заплатить 40 рублей. Именно в этих продуктовых установили единую цену за этот вид товара.
- Сейчас килограмм сахара в этих магазинах можно приобрести за 39,9 рубля, - отмечают в департаменте лицензирования и торговли Приморья.
Более того, стоимость других социально значимых продуктов осталась прежней. Курица стоит 110 рублей, молоко – 50 рублей, свинина – 199 рублей, яйца – 67, 5 рубля.
ИСТОЧНИК KP.RU