2019-10-28T10:45:03+03:00
Происшествия

Скелет в костюме аквалангиста нашли на пляже в Приморье

Следователи уже установили личность утонувшего водолаза [18+]
Кристина ГРИН
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Останки нашли на пляже бухты Постовой. Фото: @vdk_news.Останки нашли на пляже бухты Постовой. Фото: @vdk_news.
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В сети сейчас активно распространяется жуткий снимок, сделанный, по словам пользователей, в акватории залива Петра Великого. На нем скелет человека в костюме аквалангиста, который нашли на пляже бухты Постовой. Пользователи сети сперва даже засомневались в подлинности снимка. Однако позже выяснилось, что на фотографии, действительно, мертвый человек.

Оперативники инициировали проведение доследственной проверки. Правоохранителями предварительно уже установлена личность человека.

- Им оказался пропавший в феврале 2019 года во время ныряния с аквалангом 44-летний мужчина, - отметили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

В ведомстве также отметили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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