Желтый уровень опасности: синоптики предупредили жителей Приморья о сильном дожде

СЕГОДНЯ 00:13 2019-10-29T00:13:07+03:00

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Сегодня, 29 октября, в Приморье погоду определяют фронтальные разделы. В регионе пройдет небольшой, местами умеренный дождь, самые сильные осадки ожидаются на востоке края. В отдельных районах пройдет гроза. Ветер южный, юго-западный умеренный до сильного, на побережье сильный. Средняя температура воздуха будет в пределах +10…+15 градусов.

Во Владивостоке переменная облачность, с вероятностью в 60 процентов утром пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный до сильного.Воздух прогреется до +11…+13 градусов.

В Уссурийске облачно, утром с 80-процентной вероятностью пройдет небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный, умеренный до сильного. Столбик термометра покажет +10…+12 градусов. В Находке облачно, утром небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха составит +11…+13 градусов, сообщает портал «Примпогода».

Из-за дождя в регионе действует предупреждение, период - до 21:00 вечера 29 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU