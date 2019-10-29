2019-10-29T00:30:18+03:00
Общество

Дождались: отопительный сезон начался во Владивостоке

Отопление во все дома и учреждения города поступит в течение недели
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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тепло уже подают в социальные учреждения городатепло уже подают в социальные учреждения городаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В дальневосточной столице наконец-то стартовал отопительный сезон. Этого события несколько недель ждут жители и гости Владивостока - несмотря на то, что на улице тепло, в квартирах довольно прохладно.

Тепло уже подают в учреждения здравоохранения, детские сады и школы, а также часть жилых домов. Полный запуск отопления в городе произойдет в течение недели.

Как отметили в пресс-службе администрации Владивостока, во многом приход тепла в квартиры зависит от управляющих компаний (УК) или ТСЖ. Специалистам обслуживающих организаций нужно будет наладить систему отопления - открыть вводные задвижки на тепловых узлах жилых домов, а также наладить качественную работу внутридомовых коммуникаций.

Если отопление не придет в вашу квартиру в течение недели, вам необходимо будет обратиться в свои УК или ТСЖ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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