Дождались: отопительный сезон начался во Владивостоке

СЕГОДНЯ 00:30 2019-10-29T00:30:18+03:00

Отопление во все дома и учреждения города поступит в течение недели

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В дальневосточной столице наконец-то стартовал отопительный сезон. Этого события несколько недель ждут жители и гости Владивостока - несмотря на то, что на улице тепло, в квартирах довольно прохладно.

Тепло уже подают в учреждения здравоохранения, детские сады и школы, а также часть жилых домов. Полный запуск отопления в городе произойдет в течение недели.

Как отметили в пресс-службе администрации Владивостока, во многом приход тепла в квартиры зависит от управляющих компаний (УК) или ТСЖ. Специалистам обслуживающих организаций нужно будет наладить систему отопления - открыть вводные задвижки на тепловых узлах жилых домов, а также наладить качественную работу внутридомовых коммуникаций.

Если отопление не придет в вашу квартиру в течение недели, вам необходимо будет обратиться в свои УК или ТСЖ.

ИСТОЧНИК KP.RU