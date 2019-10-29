2019-10-29T00:51:44+03:00
Общество

Массовое отключение света грядет во Владивостоке

Без электроснабжения останутся тысячи жителей и гостей города [фото]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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В списке порядка 150 адресов, которые на весь день останутся без электроснабженияВ списке порядка 150 адресов, которые на весь день останутся без электроснабженияФото: Борис КОКУРИН
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Очередное отключение света с минуты на минуту произойдет во Владивостоке. В списке порядка 150 адресов, которые на весь день останутся без электроснабжения, сообщает «Комсомольская правда».

Причина очередного массового отключения электроэнергии, как передает МУП «Владивостокское предприятие электрических сетей», - плановые работы. Они стартуют в 9:00 часов утра, завершатся - в 17:00. Длительность каждого отключения составит от двух до восьми часов.

«КП-Владивосток» публикует список адресов, которые останутся без света:

Длительность каждого отключения составит от двух до восьми часов. Фото: МУП «Владивостокское предприятие электрических сетей»

Длительность каждого отключения составит от двух до восьми часов. Фото: МУП «Владивостокское предприятие электрических сетей»

Жителей и гостей дальневосточной столицы просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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