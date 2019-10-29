Массовое отключение света грядет во Владивостоке
Очередное отключение света с минуты на минуту произойдет во Владивостоке. В списке порядка 150 адресов, которые на весь день останутся без электроснабжения, сообщает «Комсомольская правда».
Причина очередного массового отключения электроэнергии, как передает МУП «Владивостокское предприятие электрических сетей», - плановые работы. Они стартуют в 9:00 часов утра, завершатся - в 17:00. Длительность каждого отключения составит от двух до восьми часов.
«КП-Владивосток» публикует список адресов, которые останутся без света:
Длительность каждого отключения составит от двух до восьми часов. Фото: МУП «Владивостокское предприятие электрических сетей»
Жителей и гостей дальневосточной столицы просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU