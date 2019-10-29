Лето, прощай: погода в Приморье окончательно испортится

СЕГОДНЯ 01:14 2019-10-29T01:14:34+03:00

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Небесная канцелярия снова начала капризничать, из-за чего в Приморье портится погода. В предстоящие сутки, 29 октября, в регионе ожидаются дожди, местами со снегом, сообщает «Комсомольская правда-Владивосток» со ссылкой на блог «Погода 25 регион.

Винить в ухудшении погоды стоит атмосферный фронт Китайского циклона. Из-за него в крае пройдут дожди различной интенсивности - от небольших до сильных. В горных районах и на перевалах возможен еще и снег.

Как сообщают народные синоптики, в южной части Приморья основное ухудшение ожидается в первой половине суток. Уж днем здесь прояснит, а вечером на большей части края обойдется без осадков.

Температура воздуха днем будет варьироваться от +7 на северо-востоке и до +16 на крайнем юго-западе. Ветер будет преобладать западных направлений, умеренный, на южном побережье и приханкайской равнине умеренный до сильного.

ИСТОЧНИК KP.RU