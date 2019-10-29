«Как вы ходите так зимой»: бабушка-блогер из Приморья высмеяла модные-молодежные «подвороты»

СЕГОДНЯ 01:41 2019-10-29T01:42:38+03:00

Валентина Ивановна сняла на эту тему смешной ролик, который обсуждают в социальных сетях [видео]

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Популярная в Приморье бабушка-блогер выпустила очередное видео, где в свойственной ей манере пошутила над молодежью, которая подворачивает штаны в холод. Так называемые «подвороты» вызывают у 84-летней Валентины Ивановны не только много вопросов, но и слезы.

Сюжет видео хоть и незамысловатый, но вполне актуальный. Из дома на улицу выходит Валентина Ивановна в теплой куртке и шапке, тогда как штаны ее внука едва достают до щиколотки.

- Если вы видите «подвороты», значит где-то плачет одна бабушка. У меня вопрос: как вы ходите так зимой? Что это за мода? Наверное, пришла с Африки, где круглый год жара, - пишет Валентина Ивановна.

Увидев «подвороты», бабушка постановила: так ходить нельзя. Вернувшись домой, Валентина Ивановна взяла два шарфа и заботливо повязала их на замерзающие щиколотки внука.

bab__valya Бабушка-блогер из Приморья высмеяла модные-молодежные подвороты

- О боже! Лучшего в сети я еще не видел, - пишет пользователь под ником ramejkov888.

ИСТОЧНИК KP.RU