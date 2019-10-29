«Хоть в пять утра выезжай»: утренний Владивосток встал в пробку
Дальневосточная столица с самого утра стоит в пробке. Сервис 2gis оценивает обстановку на дорогах в пять баллов, но это еще не окончательная оценка, сообщает «Комсомольская правда-Владивосток».
Пробки отмечаются во всех районах города. Основные заторы в Ленинском, Советском, Первореченском, а также Фрунзенском районах.
Традиционные пробки на улицах Светланская, Фонтанная, Алеутская, Прапорщика Комарова, Фадеева, Спортивная, Русской. Стоят проспекты Красного Знамени, Океанский, 100-летия Владивостоку, а также переулок Воропаева. Затор наблюдается на Золотом мосту и Некрасовском путепроводе.
Автомобилисты сегодня немногословны, поэтому «разговорчиков» крайне мало. В основном люди ругаются на горе-водителей, из-за которых случаются пробки.
- Сразу по пуной полосе нужно ехать, чтобы не перестраиваться! Из-за вас на работу опаздываю!
- Хоть в пять утра выезжай, сколько можно!
- Пробка с пустого места…
ИСТОЧНИК KP.RU