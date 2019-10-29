2019-10-29T02:38:39+03:00
Общество

«Хоть в пять утра выезжай»: утренний Владивосток встал в пробку

Пока дорожная ситуация оценивается в пять баллов
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Дальневосточная столица с самого утра стоит в пробке. Фото: Яндекс. КартыДальневосточная столица с самого утра стоит в пробке. Фото: Яндекс. Карты
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Дальневосточная столица с самого утра стоит в пробке. Сервис 2gis оценивает обстановку на дорогах в пять баллов, но это еще не окончательная оценка, сообщает «Комсомольская правда-Владивосток».

Пробки отмечаются во всех районах города. Основные заторы в Ленинском, Советском, Первореченском, а также Фрунзенском районах.

Традиционные пробки на улицах Светланская, Фонтанная, Алеутская, Прапорщика Комарова, Фадеева, Спортивная, Русской. Стоят проспекты Красного Знамени, Океанский, 100-летия Владивостоку, а также переулок Воропаева. Затор наблюдается на Золотом мосту и Некрасовском путепроводе.

Автомобилисты сегодня немногословны, поэтому «разговорчиков» крайне мало. В основном люди ругаются на горе-водителей, из-за которых случаются пробки.

- Сразу по пуной полосе нужно ехать, чтобы не перестраиваться! Из-за вас на работу опаздываю!

- Хоть в пять утра выезжай, сколько можно!

- Пробка с пустого места…

ИСТОЧНИК KP.RU

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