2019-10-29T04:18:36+03:00
Происшествия

Приморец снимал с машин аккумуляторы и продавал их

Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Мужчину будут судить по 158 статье УК РФ. Фото: pixabayМужчину будут судить по 158 статье УК РФ. Фото: pixabay
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Злоумышленник крал аккумуляторные батареи с припаркованных во Владивостоке грузовых автомобилей. Мужчину задержали сотрудники полиции, на него завели уголовное дело, - сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Задержанного 53-летнего мужчину обвиняют в серии из четырех краж. Все они были совершенны в ночное время суток. Свою причастность к нарушениям фигурант не отрицает. Говорит, что что все вырученные деньги - свыше 32 тысяч рублей, тратил. Расследование завершено, все доказательства отправили в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело возбуждено за кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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