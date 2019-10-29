Приморец снимал с машин аккумуляторы и продавал их
Злоумышленник крал аккумуляторные батареи с припаркованных во Владивостоке грузовых автомобилей. Мужчину задержали сотрудники полиции, на него завели уголовное дело, - сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».
Задержанного 53-летнего мужчину обвиняют в серии из четырех краж. Все они были совершенны в ночное время суток. Свою причастность к нарушениям фигурант не отрицает. Говорит, что что все вырученные деньги - свыше 32 тысяч рублей, тратил. Расследование завершено, все доказательства отправили в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело возбуждено за кражу, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину.
ИСТОЧНИК KP.RU