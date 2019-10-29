И снова пьяная поножовщина: приморца зарезал собутыльник
Приморца во время попойки зарезал собутыльник. Перед этим мужчины знатно поссорились и даже успели подраться. По факту убийства возбуждено уголовное дело, подозреваемого уже задержали, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Следственный комитет по Приморскому краю.
Убийство произошло 26 октября 2019 года в квартире дома на улице Северная Мелиораторов в селе Покровка. Там и обнаружили труп 28-летнего мужчины. В тот же день, по предварительной версии следователей, между приятелями произошел конфликт, завершением которого стали несколько ударов ножом в жизненно важные органы. Подробности произошедшего выясняются.
- Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщают в профильном ведомстве.
Мерой пресечения в отношении подозреваемого суд избрал заключение под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU