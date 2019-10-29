2019-10-29T04:45:54+03:00
Происшествия

И снова пьяная поножовщина: приморца зарезал собутыльник

Перед этим мужчины здорово поссорились и даже подрались
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Мужчины вместе выпивали. Фото: pixabayМужчины вместе выпивали. Фото: pixabay
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Приморца во время попойки зарезал собутыльник. Перед этим мужчины знатно поссорились и даже успели подраться. По факту убийства возбуждено уголовное дело, подозреваемого уже задержали, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Следственный комитет по Приморскому краю.

Убийство произошло 26 октября 2019 года в квартире дома на улице Северная Мелиораторов в селе Покровка. Там и обнаружили труп 28-летнего мужчины. В тот же день, по предварительной версии следователей, между приятелями произошел конфликт, завершением которого стали несколько ударов ножом в жизненно важные органы. Подробности произошедшего выясняются.

- Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщают в профильном ведомстве.

Мерой пресечения в отношении подозреваемого суд избрал заключение под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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