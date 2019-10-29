Российские изобретатели научили приморцев делать роботов и DIY-синтезаторы

СЕГОДНЯ 05:20 2019-10-29T05:20:38+03:00

Гости фестиваля могли попробовать себя как в создании глиняной чашки, так и в программировании собственного VR-лабиринта. Фото: Rukami

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Во Владивостоке в минувшие выходные завершился фестиваль идей и технологий Rukami в кампусе Дальневосточного федерального университета. Гостям мероприятия представили несколько десятков площадок, на которых каждый желающий мог почувствовать себя изобретателем.

Идеей фестиваля во Владивостоке стало соединение технологического изобретательства и ручного мастерства. Гости фестиваля могли попробовать себя как в создании глиняной чашки, так и в программировании собственного VR-лабиринта.

- На фестивале был гончарный круг, глиняные цветы, а где-то рисовали и делали мультики. Техническое творчество должно быть не только технологичным, то есть интересным с инженерной точки зрения, но и симпатичным – приятным визуально. Ведь красивые функциональные вещи вызывают больше восторга. Мы хотели, чтобы гости вдохновились фестивалем и попробовали изобрести дома что-то самостоятельно, – пояснила Наталья Смелкова, руководитель проекта Rukami.

Мастера предлагали желающим создать небольшой мультфильм, кинетический мобиль или DIY-синтезатор. Изобретатели объясняли посетителям принципы своей работы, показывали, как это происходит и давали возможность создать что-то самостоятельно. Маленькие гости фестиваля делали своих первых роботов из лего, изучали работу 3D-ручки и проектировали простейшие модели самолетов. Особый интерес у посетителей вызвал сканер, который создавал трехмерную копию лица и затем мог напечатать его на 3D-принтере.

Традиционное ремесло было представлено несколькими площадками: эко-принтами на тканях листьями деревьев, столярными мастер-классы, созданием изделий из глины, оригами и бумагопластикой. Желающие могли даже создать мини-копию SUP-борда из пенопласта или сделать собственную вышивку по ткани.

Изобретатели показали гостям фестиваля свои разработки: «Реактивное крыло» для полета человека, способное поднимать пилота на расстояние восьми километров; протезы, которые в будущем будут работать от мысли с помощью нейротехнологий; SUP-борды, созданные из прочного и легкого материала, которые нельзя повредить о каменистое морское дно. Работала и выставка ручного мастерства, где можно было увидеть изделия из обычной и полимерной глины.

Мастера предлагали желающим создать небольшой мультфильм, кинетический мобиль или DIY-синтезатор. Фото: Rukami

Отдельной площадкой на фестивале два дня проходили соревнования по сбору машин Голдберга среди учащихся школ и младших курсов вузов. Это очный этап Всероссийских соревнований. Задачей участников было за 20 часов (10 в первый день и 10 во второй) из одинакового набора инструментов в одинаковых деревянных кубах создать совершенно разные chain reaction machine – механизмы, которые представляют собой сложную последовательность действий, работающих по «принципу домино». Победители соревнования – команда «Девачки» – получили именные приглашения на ближайшую проектную школу «Практики будущего».

Организаторы отмечают, что одна из задач фестиваля – это развитие Кружкового движения Национальной технологической инициативы в Приморском крае. Посетители фестиваля на входе, помимо наклеек и значков, получали специальный путеводитель по кружкам региона. Организаторы уверены, что проект Rukami поможет родителям найти кружки для своих детей, а школьникам понять, какой вид изобретательства им интересен.

Фестиваль идей и технологий Rukami впервые состоялся в Приморском крае. Владивосток – единственный город, который принял фестиваль на Дальнем Востоке. Он стал завершающим среди фестивалей, прошедших в 11 городах России с мая этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU