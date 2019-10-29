В Лесозаводске пожарные потушили частный дом

СЕГОДНЯ 06:36 2019-10-29T06:42:06+03:00

Специалисты прибыли за несколько минут, но на полную ликвидацию огня понадобились часы

Изменить размер текста: A A

Пожарные Лесозаводска потушили частный дом на улице Чкалова. ЧП произошло вечером 28 октября. Спасатели прибыли на место спустя три минуты, но на полную ликвидацию огня у них ушли часы, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на ГУ МЧС по Приморскому краю.

На веранде дома горели стена и крыша, а на кухне – стена и печка. Пространство было сильно задымлено, поэтому применили два звена газодымозащитной службы.

Полностью потушить пожар удалось спустя два часа. Общая площадь распространения огня составила 60 квадратных метров. Были привлечены 8 человек личного состава и 3 единицы техники. Никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU