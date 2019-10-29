2019-10-29T08:51:50+03:00
Общество

По-соседски: в конфликт двух жителей Владивостока вмешалась лопата

В итоге один из них оказался в больнице с диагнозом – сотрясение мозга
Кристина ГРИН
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48-летний пострадавший сам вызвал себе скорую помощь.48-летний пострадавший сам вызвал себе скорую помощь.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Случилось все во дворе дома по улице Иртышской. Там у двух соседей произошел конфликт. Решить недопонимание, возникшее меду ними, они не смогли. Ссора переросла в потасовку. Но на кулаках они не остановились. Один из них подошел к своей машине, достал из багажника лопату и ударил ею недруга, а затем скрылся места преступления.

48-летний пострадавший сам вызвал себе скорую помощь, так он оказался на больничной койке. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга и множественные ушибы головы и тела.

- Стражи порядка приступили к проверке по факту его обращения жителя Владивостока, - рассказал источник «Комсомольской правды - Владивосток». Личность подозреваемого в нанесении телесных повреждений устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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