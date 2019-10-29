Приморец взял взаймы у знакомого 14 миллионов рублей, но отдавать не захотел

СЕГОДНЯ 09:31 2019-10-29T09:31:05+03:00

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Приморец взял взаймы у приятеля 14,6 миллионов рублей. Вот только отдавать эти деньги он даже после суда не захотел. Приставам пришлось наложить арест на здание гостиницы, принадлежащей мужчине. Если он так и не отдаст деньги, недвижимость могут забрать, сразу после определения ее стоимости, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Пресс-служба УФССП России по Приморскому краю.

Поскольку на гостиницу наложили арест, то собственнику работники Службы напомнили о существовании 312 статьи Уголовного Кодекса, а именно «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации». Чтобы вдруг со зданием что-нибудь «случайно» не произошло. Если в ближайшее время приморец не выплатит долг, оно будет передано на реализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU