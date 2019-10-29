Проведение военно-патриотических игр для молодёжи становится традицией в АО «Восточный Порт»

СЕГОДНЯ 09:44 2019-10-29T09:44:51+03:00

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Вторая военно-патриотическая игра, посвящённая предстоящему Дню народного единства, прошла во Врангеле. В состязаниях приняли участие учащиеся местных школ и спортивных секций.

Идея провести игру, подобную популярной «Зарнице», возникла у Виталия Бондаря, сотрудника охраны «Восточного Порта», по совместительству – портового водолаза и тренера детской секции по кикбоксингу. Организационную помощь в подготовке военно-патриотического мероприятия оказал Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» - на специально подобранном полигоне была оборудована полоса препятствий, а также выделены призы для победителей. Инструктаж ребят, обеспечение необходимой амуницией и работу полевой кухни взяли на себя коллеги-единомышленники Виталия: Александр Арлаков, Сергей Гречко и Пётр Дементьев. В качестве консультантов пригласили представителей пограничных и внутренних войск.

В программу состязаний включили обязательные элементы из советских «зарниц» - транспортировку раненого до медпункта и оказание ему первой медицинской помощи. Фото: Фонд «Восточный Порт»

Все задания на «Зарнице» проводились на время и точность, в формате личного первенства – ребятам начислялись и суммировались баллы. Преодолевали дистанцию внутри полой трубы, стреляли с пневматической винтовки, кидали гранаты, метали звёздочки-сюрикены в мишени и проходили полосу препятствий – бежали по шинам и брёвнам, ползли под сетью и автомобилем. В программу состязаний включили обязательные элементы из советских «зарниц» - транспортировку раненого до медпункта и оказание ему первой медицинской помощи. Победителям вручили почётные грамоты и подарки.

На специально подобранном полигоне была оборудована полоса препятствий. Фото: Фонд «Восточный Порт»

Успех первой игры, в которой участвовали 35 ребят, дал стимул организаторам провести ещё одни военно-спортивные соревнования. К подготовке присоединились родители и учителя школ, а на старт полосы препятствий в этот раз вышли уже 60 мальчишек и девчонок. Теперь в планах – провести следующую «Зарницу», традиционно при поддержке Фонда «Восточный Порт», уже на снежном покрове и с новой спецификой.

Поддержка спорта и физкультурного движения является важной частью социальной политики АО «Восточный Порт». Команды предприятия - неоднократные победители и призёры соревнований различного уровня, а имена спортсменов «Восточного Порта» известны далеко за пределами региона. Каждый год стивидорная компания проводит традиционные спортивные фестивали и турниры, на которые съезжаются многие известные атлеты. В рамках реализации одной из 12 социально значимых программ - «Спорт» - Фонд «Восточный Порт» ставит цель – сделать занятия спортом доступными для всех жителей Врангеля.

ИСТОЧНИК KP.RU