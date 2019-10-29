2019-10-29T10:41:59+03:00
Общество

Самый первый в России центр по абилитации появится в Приморье

Специалисты будут заботиться о недоношенных малышах до трех лет
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Проект центра будет пилотным. Фото: администрация Приморского краяПроект центра будет пилотным. Фото: администрация Приморского края
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Приморский перинатальный центр станет первым в России лечебным учреждением, оказывающим недоношенным детям комплексную помощь. С малышами до трех лет будут работать дефектологи, логопеды, музыкальные работники. Специалисты будут разрабатывать эффективные методики лечения, обследования и диагностики, а своим неоценимым опытом они будут делиться с коллегами по всей стране, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Абилитация малышей проводилась и раньше - детей развивали и лечили, но после выписки родителям приходилось обходить всех специалистов по отдельности, а новый же центр призван объединить многих врачей и музыкальных работников в одном месте. На данный момент в России нет государственных медицинских учреждений, где недоношенным младенцам предоставляли бы именно комплексную абилитацию, а нуждающихся в подобном лечении малышей даже у нас в крае хватает.

- В регистре нашего Приморского перинатального центра находятся более 2 тысяч таких детей. Исправить ситуацию, помочь и малышу, и его родителям как раз призвана данная медицинская программа. И мы готовы будем делиться наработками и практиками по ней со всей Россией», – говорит главный врач Перинатального центра, заслуженный врач РФ Татьяна Курлеева.

О стремлении представителей медицинского сообщества Приморья превратить краевой перинатальный центр в передовую площадку президент Владимир Путин впервые узнал на встрече с представителями общественности Дальнего Востока 6 сентября. Тогда Татьяна Курлеева рассказала главе государства о желании приморских врачей заниматься абилитацией недоношенных.

- Мы готовы к этому и уже просчитывали возможные затраты. Это около 16 миллионов рублей в год. На эти средства может быть создан и функционировать Центр абилитации для маленьких пациентов – от нуля до трех лет. Президент программу поддержал, – говорит Татьяна Курлеева.

Проект центра будет пилотным. По поручению Владимира Путина до 1 декабря 2019 года Правительство РФ должно будет подготовить предложения для его реализации и определить источники финансирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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