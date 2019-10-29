Спектакль «Двое на качелях» с Татьяной Арнтгольц покажут на приморской сцене
На сцене Академического театра им. М. Горького
30 ноября в 18.30
У. Гибсон
Двое на качелях
Режиссер: Алексей Кирющенко.
В ролях: Татьяна Арнтгольц - актриса театра и кино. В 2003 году окончила высшее театрально училище им М.С.Щепкина. Работы в кино: «Фурцева. Легенда о Екатерине», «И все-таки я люблю», «Глянец».Работа в театре: «Шашни старого козла», «Пять вечеров», «Не будите спящую собаку».
Григорий Антипенко - актер театра и кино. В 2003 году окончил высшее театрально училище им.Щукина.В 2003-2004 годах работал в театре «Et cetera».Работа в театре: Работы в театре: «Пигмалион», «Медея», «Результат налицо», «Одесса 913», «Орфей и Эвридика». Работы в кино: «Не родись красивой», «М+Ж» «Возмездие», «Верю», «Васильки для Василисы»
После слова «любить» сладчайшее слово на свете «помогать»
Гитель - занимается танцами, мучается от язвенной болезни, и у нее практически нет денег. Джерри - молодой, амбициозный адвокат, остро переживающий развод с женой. Одна нечаянная встреча перерастает в свидание…
Спектакль рассказывает историю любви двух одиноких людей, хватающихся за случайное знакомство, как утопающий за соломинку. Они настолько разные, что невольно возникает вопрос: смогут ли эти двое быть вместе, не смотря на печальный опыт своих прошлых отношений?
Спектакль-победитель в номинации «Лучший антрепризный спектакль» Премии зрительский симпатий «Звезда театрала-2013».
ИСТОЧНИК KP.RU