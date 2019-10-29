2019-10-29T11:19:27+03:00
Общество

Спектакль «Двое на качелях» с Татьяной Арнтгольц покажут на приморской сцене

Представление выиграло приз зрительских симпатий «Звезда театрала-2013»
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Спектакль покажут на сцене Академического театра имени Максима ГорькогоСпектакль покажут на сцене Академического театра имени Максима ГорькогоФото: Сергей БАЛАНОВ
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На сцене Академического театра им. М. Горького

30 ноября в 18.30

У. Гибсон

Двое на качелях

Режиссер: Алексей Кирющенко.

В ролях: Татьяна Арнтгольц - актриса театра и кино. В 2003 году окончила высшее театрально училище им М.С.Щепкина. Работы в кино: «Фурцева. Легенда о Екатерине», «И все-таки я люблю», «Глянец».Работа в театре: «Шашни старого козла», «Пять вечеров», «Не будите спящую собаку».

Григорий Антипенко - актер театра и кино. В 2003 году окончил высшее театрально училище им.Щукина.В 2003-2004 годах работал в театре «Et cetera».Работа в театре: Работы в театре: «Пигмалион», «Медея», «Результат налицо», «Одесса 913», «Орфей и Эвридика». Работы в кино: «Не родись красивой», «М+Ж» «Возмездие», «Верю», «Васильки для Василисы»

После слова «любить» сладчайшее слово на свете «помогать»

Гитель - занимается танцами, мучается от язвенной болезни, и у нее практически нет денег. Джерри - молодой, амбициозный адвокат, остро переживающий развод с женой. Одна нечаянная встреча перерастает в свидание…

Спектакль рассказывает историю любви двух одиноких людей, хватающихся за случайное знакомство, как утопающий за соломинку. Они настолько разные, что невольно возникает вопрос: смогут ли эти двое быть вместе, не смотря на печальный опыт своих прошлых отношений?

Спектакль-победитель в номинации «Лучший антрепризный спектакль» Премии зрительский симпатий «Звезда театрала-2013».

ИСТОЧНИК KP.RU

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