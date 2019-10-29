В Приморье расскажут все о прелестях измены
На сцене Академического театра им. М. Горького
26 ноября в 18.30 вечера
В. Красногоров
ПРЕЛЕСТИ ИЗМЕНЫ
В ролях: Андрей Чернышев, Мария Добржинская, Виктория Тарасова, Андрей Кайков
Сцена на протяжении спектакля становится удивительным местом – здесь рождается и умирает любовь.
Трудно предугадать, чем закончится та или иная история – они непредсказуемы. Разные по стилю и настроению новеллы Валентина Красногорова объединены общей темой непростых отношений внутри любовной пары. Вместе с героями зритель ищет ответы на глубокие, злободневные вопросы. В новелле “Прелести измены”, - любовники, изо всех сил стараются скрыть свои отношения, и их редкие встречи комичны до абсурда, потому что страх быть уличенными в измене, гораздо сильнее тайной страсти.
Мы, люди, не являемся совершенствами. Нами часто овладевают страсти и искушения. Способны ли мы устоять перед охватывающим нас желанием? Насколько мы дорожим и ценим тех, кто с нами рядом? Легкие диалоги, парадоксальные сюжеты, комедийные, почти фарсовые ситуации и вместе с тем глубокий лиризм будут держать зрителей в постоянном напряжении до последних мгновений спектакля.
ИСТОЧНИК KP.RU