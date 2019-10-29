«Он мой парень!»: девушка поймала и избила свою соперницу из Владивостока

СЕГОДНЯ 12:03 2019-10-29T12:05:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Неизвестная девушка поймала и избила жительницу Первореченского района Владивостока. Пострадавшая только в ходе потасовки узнала, что ее ревнуют к собственному молодому человеку. Надеяться на «бумеранг судьбы» не стала и позвонила в полицию, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Инцидент произошел на улице Невской - неизвестная побила 34-летнюю соперницу, за то, что та встречается с парнем, к которому у хулиганки есть чувства. После избиения нарушительница быстренько «смоталась».

Избитая же горожанка вызвала бригаду скорой помощи и сообщила о нападении в полицию. Ориентировка внешности подозреваемой уже находится у стражей порядка. Полицейские приступили к проверке обращения и устанавливают все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU