Потенциально опасный ветер прогнозируют в Приморье

СЕГОДНЯ 00:12 2019-10-30T00:12:12+03:00

Местами в регионе пройдут осадки в виде мокрого снега

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Желтый код опасности. Согласно данным Гидрометцентра России в Приморском крае 30 октября будет очень ветрено. Потенциально опасную погоду прогнозируют вплоть до 10 часов утра. По данным специалистов, скорость ветра местами достигнет 18 метров в секунду.

По информации портала Примпогода, в целом в регионе будет преимущественно переменная облачность. Местами пройдут небольшие осадки, возможен даже мокрый снег. Вероятность осадков - 60 %. Дневные температуры воздуха будут в пределах +15 градусов.

Как гласит сайт Rp5, во Владивостоке сегодня переменная облачность до +11 градусов. Ветер западный и южный.

В Артеме воздух днем прогреется до +12 градусов. Ветер преимущественно южный.

Переменная облачность прогнозируется и в Уссурийске. Дневные температуры будут в пределах +11 градусов. Ветер южный и юго-западный.

ИСТОЧНИК KP.RU