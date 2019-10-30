Потенциально опасный ветер прогнозируют в Приморье
Желтый код опасности. Согласно данным Гидрометцентра России в Приморском крае 30 октября будет очень ветрено. Потенциально опасную погоду прогнозируют вплоть до 10 часов утра. По данным специалистов, скорость ветра местами достигнет 18 метров в секунду.
По информации портала Примпогода, в целом в регионе будет преимущественно переменная облачность. Местами пройдут небольшие осадки, возможен даже мокрый снег. Вероятность осадков - 60 %. Дневные температуры воздуха будут в пределах +15 градусов.
Как гласит сайт Rp5, во Владивостоке сегодня переменная облачность до +11 градусов. Ветер западный и южный.
В Артеме воздух днем прогреется до +12 градусов. Ветер преимущественно южный.
Переменная облачность прогнозируется и в Уссурийске. Дневные температуры будут в пределах +11 градусов. Ветер южный и юго-западный.
ИСТОЧНИК KP.RU