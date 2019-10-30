2019-10-30T00:29:53+03:00
Общество

Путин посмертно наградил школьника, который ценой своей жизни спас брата от медведя-людоеда на Камчатке

Президент пописал указ о награждении медалью «За спасение погибавших» 16-летнего Родиона Буркова
Кристина ГРИН
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Родион оттолкнул зверя и спас ребенка от гибели ценой своей жизни.Родион оттолкнул зверя и спас ребенка от гибели ценой своей жизни.Фото: Социальные сети
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В ноябре прошлого года эта трагедия ошарашила всю страну. Случилось все в камчатском поселке Лазо. 13-летний раненный мальчик Боря прибежал к охотникам и рассказал о том, что медведь загрыз его брата 16-летнего Родиона. Оказалось, что зверь сперва напал на младшего, но Родион оттолкнул его и спас ребенка от гибели ценой своей жизни.

Радика нашли зарытым в земле, после того как убили хищника. Видео-доказательство тогда молниеносно распространилось в сети.

Пока следственный комитет разбирался в обстоятельствах произошедшего, в маленького поселке школьника прославили как героя. Никто не ожидал такого поступка от мальчика, но зачастую именно в таких ситуациях проявляются истинные качества.

Указом президента Родиона Буракова посмертно наградили медалью «За спасение погибавших».

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Никто не ожидал такого героизма от 16-летнего Родиона, который хорошим поведением не отличался никогда [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

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