Вернуть долг или лишиться гостиницы – с таким выбором столкнулся бизнесмен во Владивостоке

СЕГОДНЯ 00:45 2019-10-30T00:45:27+03:00

Если мужчина не погасит задолженность, гостиница уйдет с молотка. Фото: Кристина ГРИН

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Во Владивостоке предприниматель взял у приятеля в долг крупную сумму денег. По неизвестным обстоятельствам ему не удалось выполнить данное слово и вернуть отзывчивому товарищу средства. В итоге тот обратился в суд. Представитель Фемиды иск удовлетворил и обязал неплательщик вернуть 14,6 миллиона рублей.

Как и полагается, судебный пристав должным образом уведомил бизнесмена об исполнительном производстве, однако тот проигнорировал решение суда.

- В связи с этим работник управления наложил арест на здание гостиницы, принадлежащей мужчине на праве собственности, предупредив его об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 312 УК РФ (Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации), - отметили в пресс-службе УФССП России по Приморскому краю.

Если безответственный предприниматель не вернет всю сумму, то вскоре комиссия оценит стоимость его гостиницы, и недвижимость уйдет с молотка.

ИСТОЧНИК KP.RU