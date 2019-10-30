Злопамятная женщина отомстила продавцу, которая помешала ее «празднику» во Владивостоке

СЕГОДНЯ 01:46 2019-10-30T01:46:57+03:00

Ее обвинили в умышленном повреждение чужого имущества, и в итоге суд приговорил ее к штрафу. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Случилось все во Владивостоке рядом с магазином по улице Фонтанной. «Слегка» выпившая женщина зашла в продуктовый, чтобы купить горячительное. Но только вот приобрести алкоголь ей так и не удалось, продавец отказал в покупке. Это очень разозлило ее, и так решила отомстить. Взяла, да и разбила машину обидчицы.

Только вот безнаказанной месть женщины не осталась. Ущерб продавец оценила в 20 тысяч рублей. Накануне она оказалась на скамье подсудимых. Ее обвинили в умышленном повреждение чужого имущества, и в итоге суд приговорил ее к штрафу в размере 7 тысяч рублей.

- Кроме того, судом удовлетворены имущественные требования потерпевшего о взыскании с подсудимой полной стоимости восстановительного ремонта автомобиля, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

В ведомстве также отмечают, что приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU