Он шел на дело с топором: в Приморье осудили пьяного налетчика

СЕГОДНЯ 02:37 2019-10-30T02:37:41+03:00

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7 лет лишения свободы получил ранее судимый житель Приморья за вооруженное нападение на сотрудника склада. В пьяном угаре злоумышленник завладел чужими деньгами, угрожаю оппоненту топором. Уйти далеко преступнику не удалось, его задержали полицейские, которым пришлось повоевать с разгоряченным хулиганом, сообщает «КП»-Владивосток».

Уссурийский суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в разбое. Следователи выяснили, что подозреваемый напал на 44-летнего работника склада на улице Теремецкого. Угрожая топор, пьяный нападавший похитил у жертвы 70000 рублей. По сообщению пресс-службы ОМВД России по городу Уссурийску, была разослана ориентировка, задержать 41-летнего мужчину удалось в нескольких километрах от места преступления. «Выпивоха» оказал активное сопротивление инспекторам патрульно-постовой службы, за что позже получил трое суток административного ареста. Протрезвев, ранее судимый приморец признался и в разбое, однако часть денег преступник успел потратить по дороге. Остальные средства были изъяты во время досмотра. Теперь злоумышленнику предстоит отбывать наказание в колонии особого режима. Срок заключения составит 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU