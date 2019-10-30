2019-10-30T02:37:41+03:00
Происшествия

Он шел на дело с топором: в Приморье осудили пьяного налетчика

Мужчина напал на работника склада и оказал сопротивление полиции
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Нападавший угрожал жертве топоромНападавший угрожал жертве топоромФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

7 лет лишения свободы получил ранее судимый житель Приморья за вооруженное нападение на сотрудника склада. В пьяном угаре злоумышленник завладел чужими деньгами, угрожаю оппоненту топором. Уйти далеко преступнику не удалось, его задержали полицейские, которым пришлось повоевать с разгоряченным хулиганом, сообщает «КП»-Владивосток».

Уссурийский суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в разбое. Следователи выяснили, что подозреваемый напал на 44-летнего работника склада на улице Теремецкого. Угрожая топор, пьяный нападавший похитил у жертвы 70000 рублей. По сообщению пресс-службы ОМВД России по городу Уссурийску, была разослана ориентировка, задержать 41-летнего мужчину удалось в нескольких километрах от места преступления. «Выпивоха» оказал активное сопротивление инспекторам патрульно-постовой службы, за что позже получил трое суток административного ареста. Протрезвев, ранее судимый приморец признался и в разбое, однако часть денег преступник успел потратить по дороге. Остальные средства были изъяты во время досмотра. Теперь злоумышленнику предстоит отбывать наказание в колонии особого режима. Срок заключения составит 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Все по плану: массовое отключение электричества началось в Приморье
Злопамятная женщина отомстила продавцу, которая помешала ее «празднику» во Владивостоке
Вернуть долг или лишиться гостиницы – с таким выбором столкнулся бизнесмен во Владивостоке
Путин посмертно наградил школьника, который ценой своей жизни спас брата от медведя-людоеда на Камчатке
Потенциально опасный ветер прогнозируют в Приморье
«Он мой парень!»: девушка поймала и избила свою соперницу из Владивостока
В Приморье расскажут все о прелестях измены
Спектакль «Двое на качелях» с Татьяной Арнтгольц покажут на приморской сцене
Первый в России центр по абилитации детей появится именно в Приморье
Проведение военно-патриотических игр для молодёжи становится традицией в АО «Восточный Порт»
Приморец взял взаймы у знакомого миллионы рублей, но отдавать не захотел
По-соседски: в конфликт двух жителей Владивостока вмешалась лопата
Михаил Хитрунов, под руководством которого за год раскрыли 78 преступлений, стал начальником Росгвардии в Приморье