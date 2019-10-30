2019-10-30T03:15:53+03:00
Общество

Все по плану: массовое отключение электричества началось в Приморье

В список попали около 170 домов во Владивостоке и пригороде [фото]
Милана СОКОЛ
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В Приморье опять отключают электричествоВ Приморье опять отключают электричествоФото: pixabay.com
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30 октября в Приморье из-за плановых работ будет отключено электричество. Практически на весь день останутся без света жители Владивостока и пригорода. В список попали порядка 170 адресов, сообщает «КП»-Владивосток» со ссылкой на МУП «Владивостокское предприятие электрических сетей».

Плановое отключение электроэнергии продлится с 09:00 до 17:00. При этом длительность каждого отключения займет от двух до 8 часов.

«КП-Владивосток» публикует список адресов, которые останутся без электричества:

В этих домах сегодня не будет электроэнергии. Фото: МУП «Владивостокское предприятие электрических сетей»

В этих домах сегодня не будет электроэнергии. Фото: МУП «Владивостокское предприятие электрических сетей»

ИСТОЧНИК KP.RU

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