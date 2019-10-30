Все по плану: массовое отключение электричества началось в Приморье
30 октября в Приморье из-за плановых работ будет отключено электричество. Практически на весь день останутся без света жители Владивостока и пригорода. В список попали порядка 170 адресов, сообщает «КП»-Владивосток» со ссылкой на МУП «Владивостокское предприятие электрических сетей».
Плановое отключение электроэнергии продлится с 09:00 до 17:00. При этом длительность каждого отключения займет от двух до 8 часов.
«КП-Владивосток» публикует список адресов, которые останутся без электричества:
В этих домах сегодня не будет электроэнергии. Фото: МУП «Владивостокское предприятие электрических сетей»
ИСТОЧНИК KP.RU