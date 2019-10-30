«Ночной полет» по Владивостоку привел к лобовому ДТП
Накануне вечером в столице Дальнего Востока произошла серьезная авария в районе улицы Котельникова. Свидетели уверяют, что виновником дорожного инцидента стал водитель Subaru Forester. Автомобилист вылетел на встречную полосу и протаранил другое авто, сообщает «КП»-Владивосток».
Авария случилась в районе дома №26 на Котельникова около 23:15. По словам очевидцев, Forester ехал с Баляева в направлении 3-ей Рабочей, при этом скорость авто была довольно высокой. После остановки общественного транспорта «Школа полиции» машину начало заносить, и неуправляемый автомобиль выехал на встречную полосу, столкнувшись с Toyota Mark II. Удар был такой, что транспортное средство виновника развернуло, отбросив на другую полосу. Оба автомобиля получили серьезные повреждения кузовов.
Лобовое столкновение во Владивостоке.Видео: dpskontrol_125rusМилана СОКОЛ
Свидетели уверяли, что водитель Subaru был пьян, однако эта версия не подтвердилась. Как удалось выяснить корреспонденту «Комсомолки», оба автомобилиста успешно прошли медицинское освидетельствование.
– Просто стечение обстоятельств. К счастью обошлось без пострадавших, – отметила специалист пресс-службы управления ГИБДД Владивостока Анна Рудыка.
Во всех подробностях происшествия еще предстоит разобраться специалистам.
ИСТОЧНИК KP.RU