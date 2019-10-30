«Ночной полет» по Владивостоку привел к лобовому ДТП

СЕГОДНЯ 04:30 2019-10-30T04:30:51+03:00

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Накануне вечером в столице Дальнего Востока произошла серьезная авария в районе улицы Котельникова. Свидетели уверяют, что виновником дорожного инцидента стал водитель Subaru Forester. Автомобилист вылетел на встречную полосу и протаранил другое авто, сообщает «КП»-Владивосток».

Авария случилась в районе дома №26 на Котельникова около 23:15. По словам очевидцев, Forester ехал с Баляева в направлении 3-ей Рабочей, при этом скорость авто была довольно высокой. После остановки общественного транспорта «Школа полиции» машину начало заносить, и неуправляемый автомобиль выехал на встречную полосу, столкнувшись с Toyota Mark II. Удар был такой, что транспортное средство виновника развернуло, отбросив на другую полосу. Оба автомобиля получили серьезные повреждения кузовов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/740891" frameborder="0"></iframe> Лобовое столкновение во Владивостоке.Видео: dpskontrol_125rusМилана СОКОЛ

Свидетели уверяли, что водитель Subaru был пьян, однако эта версия не подтвердилась. Как удалось выяснить корреспонденту «Комсомолки», оба автомобилиста успешно прошли медицинское освидетельствование.

– Просто стечение обстоятельств. К счастью обошлось без пострадавших, – отметила специалист пресс-службы управления ГИБДД Владивостока Анна Рудыка.

Во всех подробностях происшествия еще предстоит разобраться специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU