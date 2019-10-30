2019-10-30T08:07:47+03:00
Происшествия

Бензовоз спровоцировал серьезное ДТП на приморской трассе

Опасный маневр водителя большегруза попал на видео
Милана СОКОЛ
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Опасный маневр большегруза привел к столкновениюОпасный маневр большегруза привел к столкновениюФото: dps.control
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Серьезное дорожно-транспортное происшествие, которое случилось накануне на приморской трассе, попало на видео. Водитель бензовоза, не убедился в безопасности маневра и резко перестроился практически в борт малолитражки. Как выяснил корреспондент «КП»-Владивосток», машина врезалась в леера, после чего в нее въехал еще один автомобиль.

Авария произошла 29 октября в районе поворота к ТОР «Надежденская», между развязкой на поселок Новый и поворотом на Прохладное. Водитель бензовоза двигался в крайне правой полосе, однако решил обогнать микрогрузовик, резко перестроившись. К подобному маневру оказалась не готова владелица попутной малолитражки. Машину занесло, после чего она, минуя полосы, угодила в металлический отбойник. По словам очевидцев, за рулем была девушка и на этом ее приключения не закончились. В подбитое авто врезалась еще одна машина, рулевой которой тоже не успел среагировать на образовавшееся препятствие.

dps.controldps.control
Бензовоз спровоцировал аварию в Приморье
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Теперь во всех подробностях происшествия будут разбираться специалисты, не исключено, что в этом им поможет имеющаяся запись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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