В Приморье временно ограничат проезд авто на популярном железнодорожном переезде

СЕГОДНЯ 08:44 2019-10-30T08:44:51+03:00

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В начале ноября в Приморье будет временно ограничено движение машин через железнодорожный переезд в Большом Камне. Как выяснил корреспондент «КП»-Владивосток», автотранспорт будет двигаться интервально, в связи с капитальным ремонтом объекта «РЖД».

Ремонт на железнодорожном переезде «22 километра» автомобильной дороги на участке Петровка – Большой Камень пройдет с 5 по 6 ноября. Как рассказал корреспонденту «Комсмолки» специалист службы корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО «РЖД» Александр Артамонов, транспорт будет двигаться с интервалами. Рабочие организуют объезд по временному настилу, согласно размещающим сигналам симофора. При этом планируется полное перекрытие во время некоторых этапов работ. Для машин экстренных служб и спецтранспорта МЧС будет организован технологический проезд.

Специалисты просят с пониманием отнестись к временным трудностям и заранее учитывать возможные задержки в связи с ремонтом.

ИСТОЧНИК KP.RU