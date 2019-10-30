Недетские забавы: приморских водителей предупреждают об опасности на дороге

СЕГОДНЯ 09:56 2019-10-30T12:40:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В неприятной ситуации оказался один из приморских автомобилистов, решивший проехать в районе Авангарда во Владивостоке, где сейчас идет ремонт дороги. С косогора на машину скатилась покрышка. Пользователи социальных сетей уверены – это дело рук местной детворы. Видео, размещенное в популярном автомобильном паблике Приморья, призвано предупредить других автолюбителей о возможной опасности, сообщает «КП»-Владивосток».

Регистратор автомобилиста заснял отнюдь недетскую забаву, которая могла привести не только к порче машины, ну и травмам пешеходов. Старая покрышка, скатившаяся с подъема на улицу Шефнера, угодила прямиком в движущийся автомобиль.

dps__vl Во Владивостоке неизвестные развлекаются на дороге

– По сути, автомобилист остановил колесо, не известно, что было бы, внизу много людей,–отмечают пользователи социальных сетей.

Большинство комментаторов уверены, что подобным образом развлекаются дети. Многие приморцы даже вспомнили, что так же играли в детстве.

ИСТОЧНИК KP.RU