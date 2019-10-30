2019-10-30T12:40:27+03:00
Общество

Недетские забавы: приморских водителей предупреждают об опасности на дороге

Хулиганы могут повредить любое авто [видео]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Подобные проделки могут закончиться плачевноПодобные проделки могут закончиться плачевноФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В неприятной ситуации оказался один из приморских автомобилистов, решивший проехать в районе Авангарда во Владивостоке, где сейчас идет ремонт дороги. С косогора на машину скатилась покрышка. Пользователи социальных сетей уверены – это дело рук местной детворы. Видео, размещенное в популярном автомобильном паблике Приморья, призвано предупредить других автолюбителей о возможной опасности, сообщает «КП»-Владивосток».

Регистратор автомобилиста заснял отнюдь недетскую забаву, которая могла привести не только к порче машины, ну и травмам пешеходов. Старая покрышка, скатившаяся с подъема на улицу Шефнера, угодила прямиком в движущийся автомобиль.

dps__vldps__vl
Во Владивостоке неизвестные развлекаются на дороге
468 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

– По сути, автомобилист остановил колесо, не известно, что было бы, внизу много людей,–отмечают пользователи социальных сетей.

Большинство комментаторов уверены, что подобным образом развлекаются дети. Многие приморцы даже вспомнили, что так же играли в детстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамваям хода нет: очередное ДТП заблокировало движение во Владивостоке
Шутники превратили двор Владивостока в джакузи для авто
В Приморье временно ограничат проезд авто на популярном железнодорожном переезде
Бензовоз спровоцировал серьезное ДТП на приморской трассе
Черный дым, распространившийся по Владивостоку, напугал горожан
Кареглазый мотоциклист пропал в Приморье
Их ищут с воздуха и на воде: четверо рыбаков бесследно исчезли в Приморье
«Ночной полет» по Владивостоку привел к лобовому ДТП
Все по плану: массовое отключение электричества началось в Приморье
Он шел на дело с топором: в Приморье осудили пьяного налетчика
Злопамятная женщина отомстила продавцу, которая помешала ее «празднику» во Владивостоке
Вернуть долг или лишиться гостиницы – с таким выбором столкнулся бизнесмен во Владивостоке
Путин посмертно наградил школьника, который ценой своей жизни спас брата от медведя-людоеда на Камчатке
Потенциально опасный ветер прогнозируют в Приморье
«Он мой парень!»: девушка поймала и избила свою соперницу из Владивостока
В Приморье расскажут все о прелестях измены
Спектакль «Двое на качелях» с Татьяной Арнтгольц покажут на приморской сцене
Первый в России центр по абилитации детей появится именно в Приморье
Проведение военно-патриотических игр для молодёжи становится традицией в АО «Восточный Порт»
Приморец взял взаймы у знакомого миллионы рублей, но отдавать не захотел
По-соседски: в конфликт двух жителей Владивостока вмешалась лопата
Михаил Хитрунов, под руководством которого за год раскрыли 78 преступлений, стал начальником Росгвардии в Приморье