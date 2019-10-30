2019-10-30T12:47:35+03:00
Происшествия

Шутники превратили двор Владивостока в джакузи для авто

Неизвестные добрались до вентилей с горячей водой на Фонтанной [видео]
Милана СОКОЛ
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Неудачная шутка привела к затоплению двора. Фото: Dpskontrol_125rusНеудачная шутка привела к затоплению двора. Фото: Dpskontrol_125rus
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Бесплатную автомойку для машин решили устроить неизвестные шутники в одном из дворов Владивостока. Злоумышленники открыли задвижки в одной из тепловых камер, тем самым обеспечив сброс воды. В горячей луже оказались припаркованные поблизости авто. С результатом неудачной проделки пришлось оперативно разбираться коммунальщикам, сообщает «КП»-Владивосток».

Горячая вода залила один из дворов на улице Фонтанной во Владивостоке. Участниками массового купания невольно стали автомобили, припаркованные поблизости. Устранять последствия протечки пришлось сотрудникам МУП «ВПЭС», ответственным за данный участок.

Бесплатная автомойка во дворе Владивостока.Видео: Dpskontrol_125rusМилана СОКОЛ

– Больше похоже на вандализм. Хотя, возможно, что рычаги, или так называемые дренажи (сбросники), открыли по неосторожности. Приехала оперативно аварийная брига и специалисты закрыли рычаги, – рассказала «Комсомолке» специалист пресс-службы мэрии города.

Ранее издание сообщало о гейзере в другом дворе Владивостока. Тогда, инженерные коммуникации оказались повреждены из-за провала дорожного покрытия под движущимся большегрузом. Справиться с протечкой быстро у специалистов не получилось из-за того, что тяжелую машину не могли передвинуть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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