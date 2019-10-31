Синоптики выявили степень интенсивности опасных явлений в Приморье
Российские синоптики определили степень интенсивности опасных явлений в Приморье. На прогностической карте по Дальневосточному Федеральному округу на 31 октября край отмечен зеленым цветом. Все показатели в пределах нормы, и в течение суток серьезных изменений не ожидается, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток" со ссылкой на портал "Росгидромет".
Приморскую погоду определяют фронтальные разделы. На небе стоит облачность, в некоторых районах небольшие осадки. Ветер преимущественно берет направление с запада и юго-запада, по скорости может расходиться от умеренного до сильного. Температура воздуха +10...+15 градусов.
Во Владивостоке, по прогнозам гидрометеорологов, переменная облачность. Осадки не выпадут. Западный и северо-западный ветер достигает шкалы "сильный". Температура воздуха +13...+15 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU