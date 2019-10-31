2019-10-31T00:18:15+03:00
Общество

Синоптики выявили степень интенсивности опасных явлений в Приморье

На прогностической карте предупреждений по Дальневосточному Федеральному округу край отмечен зеленым цветом
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Во Владивостоке без осадков. Фото: pixabayВо Владивостоке без осадков. Фото: pixabay
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Российские синоптики определили степень интенсивности опасных явлений в Приморье. На прогностической карте по Дальневосточному Федеральному округу на 31 октября край отмечен зеленым цветом. Все показатели в пределах нормы, и в течение суток серьезных изменений не ожидается, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток" со ссылкой на портал "Росгидромет".

Приморскую погоду определяют фронтальные разделы. На небе стоит облачность, в некоторых районах небольшие осадки. Ветер преимущественно берет направление с запада и юго-запада, по скорости может расходиться от умеренного до сильного. Температура воздуха +10...+15 градусов.

Во Владивостоке, по прогнозам гидрометеорологов, переменная облачность. Осадки не выпадут. Западный и северо-западный ветер достигает шкалы "сильный". Температура воздуха +13...+15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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