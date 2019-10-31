Приморских героев, задержавших педофила со спущенными трусами, наградили благодарствеенными письмами

СЕГОДНЯ 01:04 2019-10-31T01:07:40+03:00

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Четверых приморских парней, задержавших педофила с поличным, наградили благодарственными письмами Следственного комитета Приморья. Молодые люди 24 октября передали извращенца со спущенными трусами сотрудникам полиции. Благодаря проявленной смелости физически ребенок не пострадал, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Андрей Маринин, Андрей Стельмохов, Борис Скрюченко, Александр Кусый и Сергей Дёрин - имена героев, спасших беззащитную маленькую жительницу Артема. В роковой вечер парни проходили в районе улицы Светлогорской и услышали шорох за гаражами. Свернув в темный закоулок, они застали какого-то неизвестного, обнажившего гениталии и пытающегося изнасиловать маленькую девочку. Молодые люди в ту же секунду уложили преступника на землю.

Задержанный оказался рецидивистом, недавно для него избрали меру пресечения – 2 месяца под стражей. Пострадавшей девочке нет и 14 лет, сейчас с ней работают психологи. После просмотров кадров со следственного эксперимента, где педофил показал, как схватил школьницу, жители предложили линчевать фигуранта. А корреспонденту "КП" удалось найти и поговорить с его одноклассницей и выяснить, каким он сам был в подростковом возрасте.

ИСТОЧНИК KP.RU