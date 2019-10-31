2019-10-31T02:03:23+03:00
Общество

Даже не на что возмутиться: во Владивостоке 4-балльные пробки

Движение на дорогах приморской столицы поразительно свободно
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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На дорогах приморской столицы 4-балльные пробки. Карта: "Яндекс"На дорогах приморской столицы 4-балльные пробки. Карта: "Яндекс"
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У жителей Владивостока сегодня +1 к настроению с утра: город не сковали традиционные высокобалльные пробки. Сервис "Яндекс" оценил дорожную ситуацию всего лишь на четверочку, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".

Заторы в большей степени наблюдаются в двух районах приморской столицы - Фрунзенском и Первомайском. Движение замедленно на проспекте 100-летия (куда же без него), проспектах Красного Знамени и Океанском. Красным подчеркнуты улицы: Некрасовская, Семеновская, Уборевича, Снеговая, Луговая и Котельникова. Незначительные пробки можно застать на Золотом мосту в сторону центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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