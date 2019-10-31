Шашлыки отменяются: синоптики дали прогноз на ноябрьские праздники в Приморье

СЕГОДНЯ 03:17 2019-10-31T03:17:52+03:00

Над соседними Амурской областью и Китаем в эти дни будет хозяйничать антициклон Фото: Амир Закиров

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Большинство жителей Приморья ожидают три чудесных и долгожданных выходных, которые подарит День народного единства. Сидеть дома явно надоест, поэтому придется выходить на улицу, где властвует капризная погода. Какая синоптическая ситуация будет в Приморье на выходных – в материале «КП-Владивосток».

Над соседними Амурской областью и Китаем в эти дни будет хозяйничать антициклон, а его отрог распространится на Приморский край. Осадков он не принесет, но похолодание обеспечит. Ночью в субботу (2 ноября) при ясной погоде минимальная температура воздуха будет в пределах −1…−8 градусов, в горных районах до −13 градусов. На южном побережье традиционно теплее – 0…+5 градусов. Днем комфортно, +5…+12 градусов.

В воскресенье (3 ноября) в регионе станет еще холоднее. Температуры понизятся на два-три градуса. Ситуация изменится в понедельник (4 ноября). Ядро антициклона сместится южнее и в Приморье станет теплее.

Что касается Владивостока, то осадков в течение всех выходных синоптики не ожидают. Ночами холодно – до +1…−2 градусов. Днем в субботу воздух прогреется до +7…+10 градусов, а вот в воскресенье температура понизится на два-три градуса из-за сильного северо-западного ветра. В понедельник немного потеплеет.

- Из-за довольно низкой температуры и свежего ветра погодные условия будут не совсем благоприятными для отдыха на свежем воздухе. Тем, кто все же решит выбраться на природу, места для отдыха лучше выбирать закрытыми от ветра, и стоит утеплиться, - передает портал «Примпогода».

ИСТОЧНИК KP.RU