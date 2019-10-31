Следователи заинтересовались пропавшими рыбаками в Приморье

СЕГОДНЯ 04:06 2019-10-31T05:15:51+03:00

Четверых человек на моторной лодке ищут с прошлой недели

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В Приморье продолжаются поиски группы рыбаков, которые вышли в залив Владимир и до сих пор не вышли на связь. В операции задействованы спасатели, поисковики, а также вертолет Ми-8. Следователи по факту исчезновения рыбаков проводят проверку.

Напомним, что четыре рыбака на моторной пластиковой лодке вышли в залив Владимир Ольгинского района. Ловить рыбу мужчины отправились 26 октября, спустя сутки они не объявились и близкие забили тревогу.

- По данному факту проводится процессуальная проверка по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта». По ее результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU