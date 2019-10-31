Следователи заинтересовались пропавшими рыбаками в Приморье
В Приморье продолжаются поиски группы рыбаков, которые вышли в залив Владимир и до сих пор не вышли на связь. В операции задействованы спасатели, поисковики, а также вертолет Ми-8. Следователи по факту исчезновения рыбаков проводят проверку.
Напомним, что четыре рыбака на моторной пластиковой лодке вышли в залив Владимир Ольгинского района. Ловить рыбу мужчины отправились 26 октября, спустя сутки они не объявились и близкие забили тревогу.
- По данному факту проводится процессуальная проверка по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта». По ее результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.
ИСТОЧНИК KP.RU