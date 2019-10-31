2019-10-31T05:15:51+03:00
Происшествия

Следователи заинтересовались пропавшими рыбаками в Приморье

Четверых человек на моторной лодке ищут с прошлой недели
Александра ШОПЕНКО
Поделиться:
Ловить рыбу мужчины отправились 26 октябряЛовить рыбу мужчины отправились 26 октябряФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Приморье продолжаются поиски группы рыбаков, которые вышли в залив Владимир и до сих пор не вышли на связь. В операции задействованы спасатели, поисковики, а также вертолет Ми-8. Следователи по факту исчезновения рыбаков проводят проверку.

Напомним, что четыре рыбака на моторной пластиковой лодке вышли в залив Владимир Ольгинского района. Ловить рыбу мужчины отправились 26 октября, спустя сутки они не объявились и близкие забили тревогу.

- По данному факту проводится процессуальная проверка по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта». По ее результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сонного и растерянного ежа-шатуна спасли от машин и собак в Приморье
В Приморье дочь подала в суд на родного отца за то, что он отбирал у нее пенсию
Моряки и военные помогают в поисках пропавших рыбаков в Приморье
Пьяный житель Владивостока избил и попытался изнасиловать падчерицу
В Приморье врачи готовятся провести первую операцию по пересадке органов
В 2019 году Альфа-Банк организовал 21 сделку на долговом рынке, в пайплайне еще 15
Шашлыки отменяются: синоптики дали прогноз на ноябрьские праздники в Приморье
Даже не на что возмутиться: во Владивостоке 4-балльные пробки
Приморских героев, задержавших педофила со спущенными трусами, наградили благодарствеенными письмами
Синоптики выявили степень интенсивности опасных явлений в Приморье
Трамваям хода нет: очередное ДТП заблокировало движение во Владивостоке
Шутники превратили двор Владивостока в джакузи для авто
Недетские забавы: приморских водителей предупреждают об опасности на дороге