В 2019 году Альфа-Банк организовал 21 сделку на долговом рынке, в пайплайне еще 15

СЕГОДНЯ 04:25 2019-10-31T04:25:33+03:00

Общий объем инвестиций, которые удалось привлечь в результате размещений, подобрался к цифре в 60,5 млрд рублей. Фото: официальная группа VK

Изменить размер текста: A A

Рэнкинг-агентство Cbonds присвоило Альфа-Банку ведущую позицию на российском рынке облигаций по итогам трех кварталов 2019 года.

За этот период банком был организован 21 выпуск биржевых облигаций для 17 компаний. Портфель эмитентов составили такие крупные участники рынка как X5 Finance, «Лента», «Магнит», «Детский мир», Буровая компания «Евразия», «РЕСО-Лизинг», «Балтийский лизинг», «СУЭК-Финанс» и «Группа ЛСР».

Общий объем инвестиций, которые удалось привлечь в результате размещений, подобрался к цифре в 60,5 млрд рублей. Таким образом Альфа-Банк вошел в топ-10 организаторов России.

Банк организовал 21 сделку для 17 эмитентов, среди которых крупнейшие российские компании: ООО «Буровая компания Евразия», «СУЭК-Финанс», ПАО «Магнит», ООО «Лента», «Группа ЛСР», «ИКС 5 ФИНАНС», ООО «РЕСО-Лизинг», ООО «Балтийский лизинг», ПАО «Детский мир».

- Репутация Альфа-Банка — результат доверия со стороны обеих сторон процесса: и эмитентов облигаций, и инвесторов. Мы ценим это доверие и ту высокую оценку, что заработали на рынке, и прикладываем максимум усилий к достижению оптимальных условий по каждой сделке, — сказал руководитель направления долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

По словам Мэтлока, облигационный рынок в России находится на хороших позициях.

- Мы фиксируем снижение купонных ставок, увеличение срока размещений, рост количества выпусков и их объемов, увеличение числа инвесторов и обновленные рыночные лимиты. Считаем, что тенденция снижения ставок продолжится до конца года. В нашем пайплайне еще 15 сделок плюс к тем, что уже реализованы в октябре, — подчеркнул директор подразделения.

Всего рейтинг Cbonds включил в себя 40 инвестиционных компаний с общим объемом выпуска в 1,2 трлн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU