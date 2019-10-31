В Приморье врачи готовятся провести первую операцию по пересадке органов

СЕГОДНЯ 05:53 2019-10-31T06:57:41+03:00

Первую операцию по пересадке органов планируется провести уже в следующем году Фото: Александр Подгорчук

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Приморье в числе ведущих регионов России вошло в проект по трансплантологии. Региональный центр по пересадке органов появится в крае на базе одного из медицинских учреждений во Владивостоке. Уже подписано соответствующее соглашение, сообщает «КП» со ссылкой на АПК.

Региональный центр трансплантации будет организован на базе Краевой клинической больницы номер один. Первую операцию по пересадке органов планируется провести уже в следующем году. Академик Сергей Готье отметил, что одним из первых направлений трансплантации органов в Приморье должна стать пересадка почки.

- В регистре гемодиализных пациентов в регионе – более 400 человек, из них не менее трети могут быть трансплантированы, – сказал главный трансплантолог России.

Особенное внимание будет уделено подготовке кадров в регионе. Упор будет сделан на Тихоокеанский государственный медицинский университет.

- В Приморье есть острая необходимость в трансплантологии. С помощью трансплантации органов можно помочь и детям. Поэтому для того, чтобы это сфера получила дальнейшее развитие, мы ставим перед собой две задачи. Первая – организовать преподавательскую деятельность так, чтобы студенты-ординаторы знали об основных показаниях, противопоказаниях таких операций и все юридические и этические аспекты программы. И второе – подготовить высококвалифицированных специалистов для выполнения трансплантологии. Отмечу, у нас уже есть ребята, которые готовы на такой серьезный шаг, они в этом заинтересованы. Думаю, у нас все получится», – отметил Валентин Шуматов, ректор вуза.

Новое направление в медицине региона позволит расширить возможности лабораторно-клинической базы, современных медицинских технологий. Это будет способствовать не только развитию медицины Приморья, но и привлечению высококвалифицированных специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU