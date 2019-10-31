Пьяный житель Владивостока избил и попытался изнасиловать падчерицу

СЕГОДНЯ 07:00 2019-10-31T07:00:45+03:00

Во время предварительного следствия выяснилось, что ранее мужчина был судим за разбой Фото: Алексей БУЛАТОВ

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«В состоянии алкогольного опьянения» - фраза, которая часто звучит из криминальных сводок и новостей. Измененное сознание толкает людей на немыслимые, а порой даже чудовищные вещи. В случае, который будет описан ниже, пьяный 38-летний мужчина попытался изнасиловать девочку. Его не смутило абсолютно ничего.

Вопиющий случай произошел в декабре 2018 года. Женщина с двумя детьми влюбилась в мужчину и пригласила жить к себе. В этот злополучный день изверг напился, и ему захотелось удовлетворить свои половые потребности. В качестве жертвы он выбрал дочку своей возлюбленной, которой нет 18-ти лет.

Мужчина повалил девочку на пол и начал избивать, нанося удары по телу. Затем он разорвал на падчерице одежду, но завершить задуманное до конца не смог – в комнату вошел старший брат потерпевшей, оттащил изверга и вызвал полицию.

Во время предварительного следствия выяснилось, что ранее мужчина был судим за разбой. Свою вину он признал частично. Фигурант сознался в том, что бил девочку, но, по его словам, вступать с ней в половой контакт не хотел.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на изнасилование». Максимальное наказание – лишение свободы от трех до шести лет, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU