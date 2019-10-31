2019-10-31T07:18:24+03:00
Происшествия

Моряки и военные помогают в поисках пропавших рыбаков в Приморье

Четыре человека пятый день не выходят на связь с родными
Александра ШОПЕНКО
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Поиски ведутся уже четвертый день и пока не дали никаких результатов. Фото: ГУ МЧС РоссииПоиски ведутся уже четвертый день и пока не дали никаких результатов. Фото: ГУ МЧС России
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В Приморье продолжаются поиски четверых человек, которые уехали на рыбалку и бесследно исчезли. В операции задействованы спасатели, дополнительно привлечены суда и авиация, в том числе военная.

Рыбаки вышли на промысел на моторной пластиковой лодке 26 октября. На следующий день они не вышли на связь, родные и близкие пропавших забили тревогу, и обратились с заявлением в полицию.

Поиски ведутся уже четвертый день и пока не дали никаких результатов. На данный момент обследовано 376 километров береговой черты и 7695 квадратных метров морской акватории, сообщает главк МЧС России по Приморскому краю.

В поисках задействован вертолет Ми-8 с группой спасателей на борту. Также привлечена авиация 11 армии противовоздушной обороны и военно-воздушных сил – один самолет попутно искал пропавших. Также оповещение об исчезнувшем катере с людьми дается судам, проходящим в приморской акватории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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