В Приморье дочь подала в суд на родного отца за то, что он отбирал у нее пенсию
В Артеме отец более двух лет обирал свою родную дочь. Мужчина забирал себе деньги, которые выплачивали девушке по потере кормильца. Как только потерпевшей исполнилось 18 лет, она подала на нерадивого отца в суд.
Девушка потеряла маму, за что ей была назначена пенсия. Деньгами распоряжался отец и не особо хотел переводить их дочери, которая жила отдельно от него в другом городе. Потерпевшая испытывала финансовые трудности, но мужчину это не беспокоило – пенсию потерпевшей он тратил так, как ему вздумается.
Но вольности пришел конец. Дочка отметила 18-летие и обратилась в суд с требованием вернуть отобранное и возместить моральный ущерб. Выяснилось, что за два с лишним года отец забрал у девушки более 230 тысяч рублей. Исковые требования суд удовлетворил.
- Уголовное дело было возбуждено по статье «Присвоение и растрата». Суд признал мужчину виновным и назначил наказание – три года условно с таким же испытательным сроком. Однако он не согласился с приговором и подал апелляцию, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Однако приговор вышестоящий суд оставил без изменений. Решение уже вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU