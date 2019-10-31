В Приморье дочь подала в суд на родного отца за то, что он отбирал у нее пенсию

СЕГОДНЯ 07:40 2019-10-31T07:40:07+03:00

Девушка потеряла маму, за что ей была назначена пенсия Фото: Олег ЗОЛОТО

Несколько лет девушка находилась в сложном финансовом положении и все равно не видела денег от отца

Изменить размер текста: A A

В Артеме отец более двух лет обирал свою родную дочь. Мужчина забирал себе деньги, которые выплачивали девушке по потере кормильца. Как только потерпевшей исполнилось 18 лет, она подала на нерадивого отца в суд.

Девушка потеряла маму, за что ей была назначена пенсия. Деньгами распоряжался отец и не особо хотел переводить их дочери, которая жила отдельно от него в другом городе. Потерпевшая испытывала финансовые трудности, но мужчину это не беспокоило – пенсию потерпевшей он тратил так, как ему вздумается.

Но вольности пришел конец. Дочка отметила 18-летие и обратилась в суд с требованием вернуть отобранное и возместить моральный ущерб. Выяснилось, что за два с лишним года отец забрал у девушки более 230 тысяч рублей. Исковые требования суд удовлетворил.

- Уголовное дело было возбуждено по статье «Присвоение и растрата». Суд признал мужчину виновным и назначил наказание – три года условно с таким же испытательным сроком. Однако он не согласился с приговором и подал апелляцию, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Однако приговор вышестоящий суд оставил без изменений. Решение уже вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU