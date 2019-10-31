Сонного и растерянного ежа-шатуна спасли от машин и собак в Приморье

СЕГОДНЯ 08:03 2019-10-31T08:03:11+03:00

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Октябрь в Приморье выдался удивительно теплым, что не может не радовать жителей региона, но негативно сказывается на животных, которые должны впасть в спячку. Например, ежи уже должны спать, однако одного из тех, кто не смог уснуть, нашли на дороге в селе Барабаш. Зверек не до конца осознавал, что происходит, и мог погибнуть.

Сонный еж-шатун мог в любой момент стать жертвой нападения собак или попасть под машину. От гибели растерянного зверька спас местный житель, который принес животное домой, больше суток кормил и держал у себя, не зная, что с ним делать дальше. В итоге мужчина отдал зверька специалистам нацпарка «Земля леопарда».

В нацпарке ежа-путешественника накормили. Несмотря на то, что зверек сонный, поел он с большим аппетитом, накапливая силы перед длительной спячкой. Сытого ежа выпустили вдали от населенных пунктов, однако сначала он не захотел уходить. Чуть позже зверек освоился и стал искать место для зимней спячки среди корней деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU