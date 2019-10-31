2019-10-31T12:51:16+03:00
Общество

«Токаревский маяк» оборудовали камерами, но заснять вандалов пока не удалось

Злоумышленники орудуют на туристическом объекте по ночам
Милана СОКОЛ
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Иностранные туристы пытаются сами починить испорченное ограждениеИностранные туристы пытаются сами починить испорченное ограждениеФото: Милана СОКОЛ
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Территория одной из главных достопримечательностей Владивостока – «Токаревского маяка» с недавнего времени оборудована камерами видеонаблюдения. Как выяснил корреспондент «КП»-Владивосток», всего их шесть и все они работают в штатном режиме, захватывая не только зону заезда, парковку, но и косу с маяком. Казалось бы, враг не пройдет, но, как выяснилось, вандалы, которые то и дело ломают ограждение, орудуют на объекте по ночам, поэтому найти разрушителей довольно проблематично.

Ограждение уже меняли 6 раз Фото: Милана СОКОЛ

Ограждение уже меняли 6 разФото: Милана СОКОЛ

«Комсомолка» подробно рассказывала ранее, что излюбленный туристический объект могут закрыть для посещения из-за выходок неизвестных, которые уже не в первый раз ломают ограждение. Только за последние 3 года, ТОФ, в ведомстве которого находится маяк, 6 раз устанавливал защитную сетку.

Благоустройством территории рядом с маяком занимается мэрия города. Несмотря на установленные повсюду урны, администрации приходится бороться со стихийными кучами мусора, оставленного отдыхающими. В ведомстве также осведомлены о выходках вандалов, которые ломают ограду возле башни. В этом году было принято решение об установке в районе «Токаревской кошки» видеофиксации.

– Мы установили 6 камер на муниципальной земле, где разрешено законодательством. Сам маяк в дневное время они отлично захватывают, а вот ночью разглядеть издалека злоумышленников, к сожалению, не представляется возможным,– рассказала редакции пресс-секретарь администрации Владивостока Виктория Лебединец.

«КП»-Владивосток» напоминает, порча чужого имущества может привести к серьезными проблемами с законом. За вандализм грозит крупный денежный штраф, исправительные работы или до трех месяцев ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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