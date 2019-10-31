«Жесть началась»: вечерний Владивосток сковали 8-балльные пробки

СЕГОДНЯ 12:07 2019-10-31T12:07:15+03:00

Пробки отмечаются во всех частях Владивостока. Фото: сервис 2gis

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Во Владивостоке конец рабочего дня, а это значит, что подавляющее большинство жителей торопятся домой. Однако быстро попасть в свое жилище вряд ли удастся – город стоит в пробке. Дорожная ситуация, согласно сервису 2gis, оценивается в восемь баллов и это еще не конец.

Пробки отмечаются во всех частях Владивостока. Самые сильные заторы в Первореченском, Фрунзенском, Ленинском и Первомайском районах.

Особенно сильные пробки наблюдаются на улицах Светланская, Семеновская, Мордовцева, Фонтанная, Нерчинская, Алеутская, Фадеева, Верхнепортовая, Спортивная, Новоивановская, Краснознаменный переулок. Частично «стоят» Пологая, Прапорщика Комарова, Уборевича, Посьетская, Шепеткова, Луговая.

Также заторы есть на проспектах Океанском, Красного Знамени, Партизанском, 100-летия Владивостока. Традиционные пробки на Некрасовском путепроводе и Золотом мосту.

В «разговорчиках» негодования по поводу сложной дорожной обстановки сменяются добрыми пожеланиями. Вот некоторые из них:

- Пробка есть? А если найду?»

- Желаю всем крепкого здоровья. Одевайтесь теплее.

- Жесть началась.

ИСТОЧНИК KP.RU