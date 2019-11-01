СЕГОДНЯ 00:14 2019-11-01T00:59:35+03:00

Лету конец: холодный ноябрь вступил в свои права в Приморье Фото: Амир Закиров

Последний рабочий день будет холодным и ветреным

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Сегодня, 1 ноября, в Приморье погоду определяют фронтальные разделы. На севере местами небольшие осадки. Ветер северо-западный, умеренный до сильного. Средняя температура воздуха будет в пределах +2…+10 градусов.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине сильный. Воздух прогреется до +7…+9 градусов.

В Уссурийске переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного, во второй половине умеренный до сильного. Столбик термометра покажет +9…+11 градусов. В Находке переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине умеренный до сильного. Температура воздуха составит +9…+11 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU