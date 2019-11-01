В Приморье нетрезвый отчим поссорился с пасынком и ударил его ножом

СЕГОДНЯ 00:47 2019-11-01T01:16:30+03:00

Теперь отчиму грозит до 12 лет лишения свободы Фото: Иван ВИСЛОВ

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В приморском городе Спасске-Дальнем отчим под влиянием алкоголя поссорился с пасынком. Атмосфера накалялась, конфликт разрастался.Первым не выдержал мужчина: он схватил нож и два раза ударил подростка ножом.

Инцидент произошел 29 октября в квартире дома по улице Октябрьская. Удары ножом пришлись в жизненно важные органы брюшной полости и грудной клетки подростка. 16-летний пасынок выжил, сейчас он находится под наблюдением врачей. А вот его отчим попался в руки правоохранителей.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Проводится комплекс мероприятий, направленный на закрепление доказательной базы и предъявление обвинение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

Теперь отчиму грозит до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU